Luxemburgo é o terceiro país que mais contribui para a cultura no estrangeiro

Henrique DE BURGO A cultura é um dos sete indicadores da tabela "Good Country Index", que mede a contribuição dos países para o desenvolvimento da humanidade e do planeta, e em função do tamanho do seu Produto Interno Bruto.

O Luxemburgo é apontado como o terceiro país que mais contribui para a cultura fora das suas fronteiras, atrás da Bélgica e dos Países Baixos.

Neste domínio da cultura, foram analisados os bens e os serviços exportados, as contribuições financeiras para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a liberdade de movimento que o país permite, por exemplo, aos artistas estrangeiros.

O ranking global analisa ainda as contribuições nos indicadores “ciência e tecnologia”, “paz e segurança internacional”, “ordem mundial”, “planeta e clima”, “prosperidade e igualdade” e “saúde e bem-estar”.

Suécia, Dinamarca e Alemanha são os países que mais contribuem fora das suas fronteiras para o desenvolvimento humano e do planeta.

No extremo oposto dos 149 países estudados estão a Líbia e o Iémen.

Neste ranking global, o Luxemburgo aparece em 11° lugar e Portugal em 35°.

Recorde-se que o Ministério da Cultura luxemburguês e a região do Grande Este assinaram recentemente uma convenção de cooperação cultural, em que o Luxemburgo apoia o Festival OFF de Avignon com 30 mil euros anuais e, em troca, o certame tem de incluir espetáculos luxemburgueses na sala La Caserne para 2021 e 2022.



