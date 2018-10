O Luxemburgo é o terceiro país onde as turmas dos últimos anos do ensino secundário são mais pequenas. Por cada professor - que leciona a alunos do 10° ao 12° anos de escolaridade - há nove estudantes, no Luxemburgo.

Luxemburgo é o terceiro país onde as turmas do ensino secundário são mais pequenas

Os dados foram revelados hoje pelo gabinete de estatística da União Europeia, no dia em que se assinala o Dia Mundial do Professor.

O valor fica abaixo da média europeia, que é de 12 alunos por professor. As turmas maiores encontram-se na Holanda, com 17,9 alunos. A mais baixa na Lituânia, com 7,7 estudantes.

De acordo com o Eurostat, havia 1,8 milhões de professores dos últimos anos do ensino secundário em 2016. Os alunos entram normalmente para este nível de ensino entre os 14 e os 16 anos.