Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia com mais infeções

Paula SANTOS FERREIRA Em 14 dias o Grão-Ducado registou 1085 casos por 100 mil habitantes. A nível mundial, a França é o terceiro país com resultados mais dramáticos.

Nos últimos 14 dias o Grão-ducado teve um total de 1085.4 casos de por 100 mil habitantes, número que coloca o país nos três mais afetados pela epidemia entre os 27 estados membros mais o Reino Unidos.

Em primeiro lugar nas estatísticas deste sábado, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, sigla original) da Comissão Europeia, encontra-se a República Checa com 1535.8 por 100 mil habitantes, seguida da Bélgica 1497.3 por 100 mil habitantes. Em terceiro encontra-se então o Grão-Ducado e depois está a Eslovénia com 1008.8 por 100 mil habitantes. Os restantes países encontram-se abaixo dos 1000 casos.



Para quando um confinamento no Luxemburgo? Questiona médico do CHL Jean Reuter, médico que trabalha nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) pergunta quando é que o Governo vai decretar o confinamento no Luxemburgo.

Ao nível de números totais, a República Checa tem 323 673 infetados e 3 078 mortes desde o início da pandemia, a Bélgica conta já com 392 163 infeções e 11 308 mortes no total e o Luxemburgo com 17 134 infeções e 152 mortes.

A nível mundial a França é o terceiro país onde a situação da pandemia é mais alarmante nos últimos 14 dias, de acordo com a ECDC. Primeiro são os Estados Unidos com 997,286 casos neste período, seguindo-se a Índia com 704, 439 e a França com 494,214 casos nestes 14 dias.

