Luxemburgo é o terceiro país da UE onde mais se trabalha a partir de casa

11% dos trabalhadores do Grão-Ducado cumprem o horário fora do local de trabalho.

O Luxemburgo só fica atrás da Holanda, 14%, e da Finlândia, 13,3% no mais recente relatório do gabinete de estatística da União Europeia.

Com 11% dos contratados a trabalhar a partir de casa, é o terceiro país com mais trabalhadores à distância. Segue-se a Áustria com 10%. Em contrapartida, com 0,3% e 0,4% respetivamente, Bulgária e Roménia surgem no lado oposto da tabela.

A estimativa do Eurostat mostra que o Luxemburgo está praticamente 6 pontos percentuais acima da média dos restantes países da UE. Em 2018, em média, 5,2% do total de assalariados da Europa que, na altura ainda decidia a 28 com o Reino Unido, cumpriam horário longe do local de trabalho. Ainda assim, só entre 2008 e 2018 o número de pessoas que o fazia ocasionalmente disparou de 5,8% para 8,3%.

Os dados mostram ainda que é pouco significativa a diferença entre homens e mulheres nesta condição. São 5,0% contra apenas mais 5,5%. No Luxemburgo, especificamente, 12,5% dos trabalhadores são mulheres, enquanto 9,8% são homens.