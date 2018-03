Luxemburgo é o terceiro país da UE em que as mulheres têm filhos mais tarde

O Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia em que as mulheres têm o primeiro filho mais tarde, com uma média de 30,5 anos.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, referentes a 2016, apenas em Itália (31 anos) e Espanha (30,8 anos) as mulheres têm o primeiro filho mais tarde.

Portugal aparece em sexto lugar da lista com 29,6 anos de idade, superior aos 29 da média europeia.



Em 2016, nasceram 6.050 bebés no Luxemburgo: 54,6% correspondem ao nascimento do primeiro bebé e 32,8% do segundo. Já o terceiro filho representa 9,2% dos nascimentos, enquanto os restantes 3,4% são do quarto filho ou número superior.



Quanto ao índice de fertilidade, o Luxemburgo foi o oitavo país da UE em que o índice foi mais baixo em 2016, com 1,41 nascimentos por mulher.



Os resultados mais baixos foram obtidos por Itália e Espanha, com 1,34 cada, seguidos de Portugal (1,36), Malta e Chipre (1,37), Grécia (1,38) e Polónia (1,39).



A média europeia foi em 2016 de 1,60 nascimentos por mulher.