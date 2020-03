Portugal aparece a meio da tabela, cinco lugares abaixo da China.

Luxemburgo é o terceiro país com maior taxa de casos de coronavírus

Portugal aparece a meio da tabela, cinco lugares abaixo da China.

(hdb) - O Luxemburgo é o terceiro país do mundo com mais casos positivos de coronavírus por cada milhão de habitantes. O Grão-Ducado regista uma média de 324 casos por cada milhão de habitantes, segundo dados divulgados pelo WorldoMeter, site que reúne os dados da Covid-19.



Em números reais, o Luxemburgo apresenta até ao momento 203 casos de pessoas infetadas e tem uma população de cerca de 600 mil pessoas.

Fora os pequenos Estados, a Islândia é o país com a mais alta taxa, com 724 casos positivos por milhão de habitantes, seguida pela Itália, com 521 casos por milhão de habitantes. A China aparece a meio da tabela, com 56 casos e Portugal cinco lugares abaixo, com 44.