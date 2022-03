Pelo quinto ano consecutivo, a Finlândia está em primeiro lugar entre as nações mais felizes. Mas o Grão-Ducado continua a escalar no ranking.

Luxemburgo é o sexto país mais feliz do mundo

De acordo com o “World Happiness Report”, a Finlândia continua a ser o país com as pessoas mais felizes. Já é a quinta vez consecutiva que o país nórdico de 5,5 milhões de habitantes ocupa o primeiro lugar, com uma pontuação de 7,82/10.



Parece que a vida também é boa no Grão-Ducado, já que o país ocupa o 6º lugar neste ranking mundial, com uma pontuação de 7,40/10, atrás da Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. No ano anterior tinha ficado em oitavo.

Este novo ranking teve em conta os resultados do Luxemburgo que se baseiam no inquérito realizado em 2019, devido à falta de informação para 2020 e 2021. De qualquer forma, está muito à frente dos seus países vizinhos, já que a Alemanha surge em 14º lugar, a Bélgica em 19º e a França em 20º. No final da lista de 146 países está o Afeganistão.

Este ano, o World Happiness Report mais uma vez analisou os impactos da crise da covid-19 na população mundial. Segundo os cientistas que conduziram o estudo, os atos de solidariedade aumentaram acentuadamente durante a pandemia . "A assistência a estrangeiros, voluntariado e doações aumentaram acentuadamente em 2021 em todas as regiões do mundo, atingindo valores quase 25% superiores ao seu valor pré-pandemia", pode ser lido. E essa vontade de ajudar também aumenta o bem-estar individual, segundo o ranking.

Os países nórdicos parecem ter aplicado esta fórmula há algum tempo. Antes da Finlândia, a Noruega ocupava o primeiro lugar no ranking em 2017 e a Dinamarca também já foi eleita como o país mais feliz do mundo.

Além de fatores sociais, foram tidos em conta outros fatores como o produto interno bruto, expetativa de vida, existência ou não de corrupção e liberdade dos indivíduos.

