Luxemburgo é o sexto melhor país para mulheres que imigram

O ranking foi divulgado no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se comemora a 8 de março.

O Luxemburgo está no Top 10 dos melhores países para as mulheres que vivem imigradas. De acordo com o ranking elaborado pela InterNations, a maior plataforma de internet dedicada aos migrantes, o Grão-Ducado é o sexto país a oferecer melhores condições de trabalho às mulheres.



Neste estudo, retomado pelo jornal Observador, os pontos mais positivos das respostas das 8.855 mulheres imigradas em 68 países são a qualidade de vida, segurança e facilidade de adaptação.

Questionadas sobre as perspetivas de carreira, 56% das mulheres imigrantes dizem estar satisfeitas em trabalhar no Luxemburgo. Sobre a segurança no trabalho, a percentagem de satisfação aumenta para 70%, enquanto o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional recolhe 65% de aprovação.



A lista é encabeçada pela República Checa, seguida do Bahrain e Tawian. Ainda antes do Luxemburgo estão a Noruega e a Dinamarca, enquanto Portugal aparece mais para o fim da tabela, no lugar 41.

O ranking, baseado no estudo Expat Insider 2018, foi divulgado pela InterNations a pensar no dia Dia Internacional da Mulher, que se comemora a 8 de março.

