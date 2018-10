O Luxemburgo recuperou 63% das pilhas e baterias colocados no mercado em 2016. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, o Grão-Ducado conseguiu cumprir a diretiva europeia nesta área, ficando com a segunda melhor taxa.

Luxemburgo é o segundo país europeu que mais recolhe pilhas

A diretiva relativa a pilhas e baterias obriga os países da UE a atingir a meta de recolha mínima de 45%. O objetivo passa por evitar que os resíduos destes objetos sejam descartados de forma a contaminar o meio ambiente.

Acima do Luxemburgo, o ranking é liderado pela vizinha Bélgica, com 71%. O pódio é fechado pela Hungria e Lituânia, com 53%.



Os únicos países que não conseguiram cumprir a diretiva europeia da meta dos 45% de recolha são Chipre (28%), Letónia (30%), Estónia (31%), Itália (35%), Eslovénia (36%) e Espanha (38%).



Ainda de acordo com os dados do Eurostat, das 214 mil toneladas de pilhas vendidas na UE em 2016, 93 mil toneladas, menos de metade, foram recolhidas para reciclagem.