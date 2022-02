O Grão-Ducado é apenas ultrapassado pela Dinamarca nesta lista, que contabilizou 845 kg neste período.

Luxemburgo é o segundo maior produtor de lixo da Europa

Maria MONTEIRO Segundo dados da Eurostat, cada cidadão produziu 790 kg de lixo em 2020. O Grão-Ducado é apenas ultrapassado pela Dinamarca, que contabilizou 845 kg neste período.

O Luxemburgo está entre os melhores dos piores países em mais um importante indicador de sustentabilidade ambiental, a produção de resíduos urbanos, depois de alcançar, esta segunda-feira, o Dia de Sobrecarga do Planeta.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, o Grão-Ducado é o segundo estado-membro que produz mais lixo por cidadão, com Malta (643 kg) e Alemanha (632 kg) a ocuparem as posições seguintes.

A quantidade de resíduos gerada no Luxemburgo situa-se acima da média europeia que se situa nos 505 kg por pessoa, mais quatro quilos em relação a 2019 e mais 38 kg do que em 1995. Já os valores mais baixos foram registados no leste europeu, nomeadamente na Roménia (287 kg), Polónia (346 kg) e Hungria (364 kg).

Reciclagem estagnou

Esta diferença, explica a Eurostat, deve-se às "diferenças nos padrões de consumo e riqueza económica", assim como na “recolha e gestão de resíduos municipais”.

Adicionalmente, a quantidade de lixo reciclado estagnou. Ocorreu uma ligeira descida de 68 para 67 milhões de toneladas, o equivalente a 151 kg, o mesmo que em 2019. Foram, ainda, compostados 40 milhões de toneladas, ou seja, 90 kg de lixo por pessoa em 2020, número que triplicou em relação a 1995.

Comparando com esse ano, só sete estados-membros produziram menos resíduos urbanos por pessoa em 2020: Bulgária, Hungria, Eslovénia, Roménia, Espanha, Bélgica e Países Baixos.

