Luxemburgo é o segundo da UE país onde há mais professores homens

Susy MARTINS

Cerca de 36% dos professores no ativo no Luxemburgo são homens e os restantes 64% são mulheres. Embora haja mais professoras do que professores, o Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE) onde há mais docentes do sexo masculino.

A Dinamarca ocupa o primeiro lugar dessa lista, com 38%. Os dados foram revelados hoje pelo gabinete de estatística da União Europeia, Eurostat, no dia em que se assinala o Dia Mundial do Professor.

Em todos os países do bloco há mais professoras do que professores, sendo que a Letónia ocupa o primeiro lugar com 87% de docentes femininos, segue-se depois a Lituânia (85%) e a Bulgária (83%). Note-se que na UE há atualmente 5,2 milhões de professores, sendo que apenas 7% têm menos de 30 anos e 39% têm mais de 50 anos.

