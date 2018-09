O Luxemburgo ocupa o quinto lugar na lista dos países que mais apoios dão ao desenvolvimento, de acordo com o ranking Commitment to Development, do Centro para o Desenvolvimento Global.

Luxemburgo é o quinto país com melhor política de desenvolvimento

O ranking avalia o compromisso dos países que ajudam as populações nos países mais pobres, tendo em conta o apoio no terreno, as finanças, tecnologia, ambiente, comércio, segurança e migração.



Os países nórdicos lideram a lista, com a Suécia em primeiro lugar (5.49 pontos), seguida pela Dinamarca (5.48) e Finlândia (5.32). Em quarto lugar surge a Alemanha (5.32), seguida pelo Luxemburgo (5.30) e Holanda (5.30), França (5.28), Reino Unido (5.27) e Portugal (5.22).



No ranking elaborado por esta organização com sede em Washington, o Commitment to Development destaca o primeiro lugar do Luxemburgo na categoria "ajuda ao desenvolvimento" e o quarto lugar nas "políticas de migração".