Relatório semanal

Luxemburgo é o quarto país da UE com mais casos diários de covid-19

O Luxemburgo é o quarto país da União Europeia com mais novos casos diários de covid-19 por milhão de habitantes na última semana, segundo o site estatístico Our World in Data.



De acordo com os números atualizados à data desta segunda-feira, O Luxemburgo teve uma média de 1.270 novos casos diários por milhão de habitantes, acima da média europeia de 819 e da mundial, que está em 110.

Na União Europeia, o Chipre apresenta a média mais alta, com 1.920 novos casos por milhão de habitantes, seguido de França (1.850), Alemanha (1.340), Luxemburgo e Áustria (1.150). Portugal surge em sétimo lugar, com uma média de 995 novos casos diários por milhão de habitantes.

A nível mundial, e considerando apenas países ou territórios com mais de um milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem a média mais alta neste indicador (2.590), seguida de Chipre, França, Austrália (1.710) e Nova Zelândia (1.570).

Em relação às novas mortes por milhão de habitantes atribuídas à doença, dos países da UE, a Grécia apresenta a média maior (6,3), seguida da Finlândia (4,7), Eslováquia (4,5), Malta (4,4) e Áustria (3,5).

A nível mundial e considerando apenas países com mais de um milhão de habitantes, Hong Kong (região administrativa especial chinesa) apresenta a média maior (6,9), seguido da Grécia, Finlândia, Eslováquia e Coreia do Sul (4,3).

