Luxemburgo é o primeiro país da Europa a aprovar lei de exploração do Espaço

O Luxemburgo aprovou hoje uma lei que autoriza a exploração e a utilização dos recursos encontrados no espaço a empresas instaladas no país, uma estreia na Europa. O diploma, que deverá entrar em vigor a 1 de agosto, foi aprovado com 55 votos a favor e dois contra.

"O Luxemburgo é o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, a dotar-se de um tal quadro jurídico [para a exploração espacial]", explicou na Câmara dos Deputados o ministro da Economia, Etienne Schneider. O diploma autoriza as empresas instaladas no Grão-Ducado a extrair e apropriar-se de recursos espaciais, como metais, hidrocarbonetos ou água.

O Luxemburgo quer desenvolver uma nova indústria dedicada ao "New space" ("novo espaço"), a fim de estimular o crescimento económico e "abrir novos horizontes à exploração espacial", segundo o preâmbulo da lei hoje aprovada. O objetivo é diversificar a economia do Luxemburgo, muito dependente da praça financeira.

Atualmente, o Luxemburgo conta já com quatro empresas do setor espacial, incluindo as americanas Deep Space Industries e Planetary Resources, a japonesa ispace e a sociedade luxemburguesa e alemã Blue Horizon.

O Estado luxemburguês tornou-se mesmo acionista da Planetary Resources, detendo 25 milhões de euros de capital da empresa, uma iniciativa público-privada já usada para constituir em 1985 a Sociedade Europeia de Satélites, de que detém 17% do capital.

Mas o projeto luxemburguês de exploração de recursos espaciais já foi alvo de críticas. "Há vários Estados-membros da União Europeia que não vão nesse sentido", disse à agência AFP um cientista que preferiu manter o anonimato, criticando o facto de a autorização de exploração dos recursos espaciais abrir "uma caixa de Pandora" que pode ter efeitos ambientais.



O Governo luxemburguês conta com o aconselhamento de uma equipa de especialistas, que inclui o diretor da Agência Espacial Europeia (ESA), Jean-Jacques Dordain, Simon Worden, que foi responsável do centro de pesquisa Ames da Nasa, o especialista do espaço chinês Ji Wu e o sul-corenao Seung Jo Kim, além do professor Jean-Louis Schiltz, da Universidade do Luxemburgo. O Banco Europeu de Investimento (BEI), sediado no Luxemburgo, também se associou ao projeto, tal como a ESA.



Nos últimos meses, o Grão-Ducado intensificou a promoção do seu projeto espacial. Em abril, durante uma missão económica à Califórnia em que viajava o grão-duque herdeiro Guillaume, o ministro da Economia anunciou a criação de uma Agência Espacial Luxemburguesa e de um fundo de investimento dedicado ao financiamento da nova estrutura. Em outubro, é esperado um acordo com a UAE Space Agency, a agência espacial dos Emirados Árabes Unidos.



Em novembro, o Luxemburgo vai acolher a primeira edição europeia anual dedicada ao espaço, batizada "NewSpace". E em março de 2018, o Grão-Ducado será um dos convidados para o Fórum da Exploração Internacional Espacial (International Space Exploration Forum), em Tóquio. Prevista está também, mas para 2020, uma exposição da iniciativa espacial do Grão-Ducado durante a Exposição Universal do Dubai, no pavilhão luxemburguês.