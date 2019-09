O Luxemburgo e a Austrália são os países que mais ganham por cada entrada de turistas no país.

Luxemburgo é o país que mais ganha com cada turista

O Luxemburgo e a Austrália são os países que mais ganham por cada entrada de turistas no país.

De acordo com o relatório sobre o turismo internacional, divulgado pela Organização Mundial do Turismo, por cada turista que entrou no país em 2018, o Luxemburgo arrecadou em média 4.900 dólares, seguido pela Austrália, com praticamente o mesmo valor.

O Grão-Ducado recebeu no ano passado cerca de um milhão de turistas (1,018 milhões) e arrecadou perto de cinco mil milhões de dólares (4,990 milhões) com a totalidade das entradas no país, refere o estudo.

Já Portugal recebeu mais turistas e mais dinheiro: quase 23 milhões de turistas e um ganho superior aos 19 mil milhões de dólares (19,621 milhões).

Quanto aos destinos mais procurados em 2018, França (89 milhões de turistas), Espanha (83 milhões) e Estados Unidos (80 milhões) foram os mais procurados pelos turistas.

Henrique de Burgo