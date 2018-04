Com uma média de 206 euros por cabaz, o Luxemburgo ocupa o primeiro lugar do ranking dos países onde manter hábitos como tabaco, álcool ou drogas é mais barato.

Luxemburgo é o país onde a droga, o álcool e o tabaco são mais acessíveis

Em termos económicos, o rendimento per capita determina a acessibilidade ao mercado de droga, álcool e tabaco.

Com uma média de 206 euros por cabaz, o Luxemburgo ocupa o primeiro lugar do ranking dos países onde manter hábitos como tabaco, álcool ou drogas é mais barato. De acordo com o “Índice Global do Vício”, ranking elaborado anualmente pela Bloomberg, e com dados de 2017, o Luxemburgo é o país onde o cabaz representa o valor mais baixo quando comparado com o rendimento médio dos residentes (cerca de 4.200 euros mensais).



No cabaz de "vícios", o índice analisa os preços médios de um maço de cigarros, garrafas de bebidas alcoólicas como cerveja ou vinho, um grama de uma substância estimulante, como ecstasy, um grama de canábis, um grama de cocaína e grama de heroína.



Depois do Luxemburgo aparecem na lista Bahamas, Suíça e Islândia. Portugal é o 20° país onde é mais acessível manter os vícios.



O estudo anual da Bloomberg, que analisa mais de 100 países, recolheu os dados junto das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.