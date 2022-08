Em 2019 o Grão-Ducado estava no terceiro lugar.

Riqueza

Luxemburgo é o país mais rico do mundo

O Luxemburgo é o país mais rico do mundo, segundo a revista Global Finance que se baseia em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Nos dados referentes ao ano corrente o Luxemburgo é o país com o maior Produto Interno Bruto per capita: 140,694 dólares numa lista de mais de 190 países.

Uma subida face a 2019, em que o Grão-Ducado ocupava o terceiro lugar do ranking, com 108,081 dólares de PIB per capita.

Logo atrás do Luxemburgo estão Singapura (131,580), Irlanda (124,596) e Qatar ( 112,789). Em quinto e sexto lugares, respetivamente, estão Macau (85,611) e Suíça (84,658). Os Estados Unidos ocupam o nono lugar, depois da Noruega.

Portugal ocupa o 45° lugar com 40,805 dólares do PIB per capita.

No fim da tabela aparecem vários nações africanas: Burundi, Sudão do Sul e República Centro-Africana.

O PIB per capita é um dos indicadores de medição do grau de desenvolvimento económico de um país. O valor obtêm-se pela divisão da riqueza nacional pelo número de habitantes de um país.

