Luxemburgo é o país mais barato para se comprar droga

Canábis, cocaína, heroína e anfetaminas são as drogas mais consumidas no Luxemburgo.

O Grão-Ducado lidera o ranking dos países que oferecem o cocktail de drogas mais barato. Segundo a RTL, que cita dados de um estudo publicado esta quarta-feira pela Bloomberg, o somatório de um grama de canábis, de cocaína, de heroína e de anfetaminas pode custar 173 euros.



O cálculo da Bloomberg é feito com base no elevado rendimento médio no Luxemburgo (1.930 euros semanais, segundo a Bloomberg) e os preços "em conta" das drogas selecionadas.



O preço deste pacote de drogas equivale a 9% do rendimento semanal luxemburguês. Em segundo lugar da lista aparece a Holanda, com 9,2%, enquanto o pódio é fechado pelo Uruguai (11,5%).

Quanto ao número de consumidores no Luxemburgo, e de acordo com outro estudo divulgado recentemente, estão a em baixa.

De acordo com os resultados do relatório nacional sobre drogas e toxicomanias no Grão-Ducado (RELIS 2018), o número total de consumidores situa-se nos 2.200, “algo que equivale a uma taxa de prevalência de 5,8 utilizadores por mil habitantes com idades entre os 15 e os 64 anos”. Em 2000, a taxa situava-se nos “nove utilizadores em cada mil habitantes, figurando entre as mais altas na União Europeia”.

O documento relembra dados do "último inquérito nacional representativo (EHIS, 2016)" para destacar que "o uso de drogas ilícitas em termos de população geral no Luxemburgo está abaixo das taxas de prevalência médias na União Europeia e é geralmente menos elevado na comparação com os países vizinhos, sobretudo no plano do uso recente".

A canábis "continua a ser a droga mais consumida entre jovens dos 13 aos 18 anos", embora se registe descida nos números de utilizadores ao longo da vida. "Estima-se que 17,1% (22,6% em 2006) dos jovens com 15 anos consumiram cannabis pelo menos uma vez (HSBC, 2014)" e a taxa de prevalência de uso recente, ou seja, nos últimos 12 meses entre estes jovens estabilizou entre 2010 e 2014, tendo aumentado ligeiramente no mesmo período a prevalência de uso atual (últimos 30 dias)".



Foto: EDDC