Luxemburgo é o país da União Europeia em que menos se casa

Segundo a Eurostat, em 2018 o Grão Ducado desceu para o último lugar na tabela que contabiliza o número de casamentos por cada mil habitantes.

Em dia de celebrações de romance por toda a Europa, os dados publicados pela Eurostat não enganam: o casamento não é um sonho partilhado pela maioria dos casais residente no Luxemburgo.



Os resultados do estudo estatístico lançado todos os anos no marco do dia de São Valentim revela que, em 2018, o Grão Ducado desceu para o último lugar na tabela que contabiliza o número de casamentos por cada mil habitantes na União Europeia. Se em 2017 se realizavam 3,2 casamentos por cada mil habitantes, em 2018 a média diminuiu para 3,1 celebrações de matrimónio.



No fundo da tabela, logo a seguir ao Luxemburgo, apresenta-se Itália com uma taxa de 3,2 casamentos e Portugal com 3,4 casamentos. Seguem-se Espanha, França e Eslovênia com uma taxa de 3,5.

Na lista dos países que mais têm casado está o Chipre com uma taxa de 7,8 por mil habitantes, a Romênia (7,4), Lituânia (7,0) e Letónia (6.8). Seguem-lhes, Malta (5,8), Eslováquia (5,7) e a Dinamarca (5,6).