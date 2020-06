Carros, carros e mais carros. O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) com mais automóveis por habitante. Dados referentes a 2018, divulgados agora pelo Eurostat, mostram que o país tem uma média de 676 carros por cada mil habitantes, apresentando o número mais elevado entre todos os países do bloco.

Luxemburgo é o país da UE com mais carros por habitante

Diana ALVES Carros, carros e mais carros. O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) com mais automóveis por habitante. Dados referentes a 2018, divulgados agora pelo Eurostat, mostram que o país tem uma média de 676 carros por cada mil habitantes, apresentando o número mais elevado entre todos os países do bloco.

O gabinete europeu de estatísticas sublinha, no entanto, que o facto de muitos trabalhadores transfronteiriços usarem viaturas da empresa poderá influenciar o número total de carros per capita no Luxemburgo.

Na comparação europeia, o Grão-Ducado é seguido por Itália (646 carros), Chipre e Finlândia (ambos com 629). Já Roménia (332), Letónia (369) e Hungria (373) são os Estados-membros com menos ligeiros por cada mil habitantes.

Olhando novamente para o Luxemburgo, as tabelas do Eurostat permitem concluir que o elevado número de automóveis per capita no país não é um fenómeno recente. Se recuarmos uma década, até 2009, o número era pouco diferente (660), tendo-se mantido estável nos anos seguintes.

Quanto a termos absolutos, o topo da lista é ocupado pela Alemanha, que totaliza mais de 47 milhões de carros. O Grão-Ducado soma mais de 415 automóveis, 23,8% dos quais são considerados carros novos, isto é, têm menos de dois anos.

Esta percentagem faz do Luxemburgo o Estado-membro da UE com a segunda maior taxa de carros novos. Neste indicador, o país é apenas superado pela Irlanda, onde a proporção de carros novos é de 29,2%.

No outro extremo da lista está a Polónia, que apresenta a maior taxa de carros com mais de 20 anos (36,5%).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.