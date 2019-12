O Luxemburgo é o país com maior densidade de automóveis da União Europeia.

Luxemburgo é o país da UE com mais carros por habitante

Henrique DE BURGO

Segundo o mais recente relatório "Veículos em funcionamento" divulgado pela Associação Europeia dos Construtores Automóveis (ACEA), no Grão-Ducado há 690 veículos de passageiros por cada mil habitantes.

Na UE, a média é de 531 carros por cada mil habitantes, enquanto em Portugal é mais baixa: 487 veículos por mil pessoas.

O relatório, referente a dados de 2018, faz uma radiografia geral da frota automóvel europeia, mostrando, por exemplo, o número de carros utilizados em cada segmento, incluindo viaturas de passageiros e comerciais, ligeiros ou pesados.

No Luxemburgo, havia no ano passado um total de 466 mil veículos em circulação. Eram mais 3% do que no ano anterior, sendo a grande maioria com motor a gasóleo.

Quanto à idade média da frota de viaturas, o Luxemburgo tem os carros mais novos da UE, com uma média de 6,4 anos, bastante acima da média portuguesa, de 13 anos, e da média europeia, de 10,8 anos.