O transporte aéreo de passageiros será retomado esta semana, no próximo dia 29 de maio, no Grão-Ducado.

Luxemburgo é o país da UE com a maior percentagem de trabalhadores na aviação

Diana ALVES O transporte aéreo de passageiros será retomado esta semana, no próximo dia 29 de maio, no Grão-Ducado.

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) com a maior percentagem de trabalhadores no setor do transporte aéreo, um dos ramos mais atingidos pela atual crise sanitária. Segundo dados do Eurostat referentes a 2019, divulgados esta segunda-feira, o Grão-Ducado regista a taxa mais elevada de pessoas empregadas na aviação. Isto é, os trabalhadores desta área representam 1% do emprego total. Malta (0,5%), Irlanda, Holanda e Portugal (os três com 0,4%) completam o pódio.

No conjunto dos países do bloco, 408 mil pessoas, dos 20 aos 64 anos, trabalham na área do transporte aéreo, o que equivale a 0,2% do emprego total. No Luxemburgo, em termos absolutos, o setor emprega 2.800 pessoas. Mais 800 do que em 2018.

Os dados do gabinete europeu de estatística mostram também que, no conjunto dos países do bloco, a maioria (56%) dos trabalhadores deste setor é do sexo masculino.

A Finlândia é o único Estado-membro onde elas são mais numerosas do que eles.

A crise provocada pela pandemia de covid-19 levou à suspensão da maior parte dos voos comerciais, em todo o mundo. Por cá, o transporte aéreo de passageiros será retomado esta semana, no próximo dia 29 de maio. A companhia aérea nacional Luxair volta a voar a partir do final deste mês para alguns destinos, incluindo Lisboa, Porto e Faro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.