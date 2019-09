Luxemburgo é o país com menos irregularidades no uso de fundos regionais e agrícolas

Portugal é o quinto país com mais irregularidades no uso de fundos europeus, com 2.723 casos. O Luxemburgo só registou dois casos.

O Luxemburgo foi o país da União Europeia que registou menos irregularidades no uso de fundos europeus regionais e agrícolas entre 2014 e 2018, apenas com dois casos.

De acordo com o relatório anual de 2018 publicado (ontem) pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude, o Grão-Ducado é o último da lista de irregularidades fraudulentas e não fraudulentas na gestão de fundos de Coesão e da Política Agrícola Comum (PAC).

No outro extremo, Espanha é o país com mais irregularidades: 10.995, seguido da Roménia (5.563), Polónia (5.103) e Itália (4.117).

Neste ranking, Portugal é o quinto país com mais irregularidades no uso de fundos europeus, com 2.723 casos.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude refere ainda no seu relatório que recomendou às autoridades nacionais e comunitárias a recuperação de 371 milhões de euros por casos relacionados com fraude.

