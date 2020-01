Apenas dois casos em passagens de nível foram registados, em 2018, no Grão-Ducado. A Alemanha é o país com maior número de desastres.

Luxemburgo é o país com menos acidentes ferroviários da UE

A diminuição do número de acidentes ferroviários entre 2010 e 2018 é uma tendência observada em todos os países da União Europeia, segundo revela o Eurostat.



No geral, entre 2010 e 2018 a redução foi de 25%, tendo acontecido menos 571 acidentes do que em 2010. Mesmo assim, o número de mortes é elevado: 885 mortos e 760 feridos graves nestes acidentes em 2018, e aqui não estão contabilizados os suicídios, indica o gabinete de estatísticas da União Europeia.

O Luxemburgo é o país com menos desastres ferroviários. Em 2018 aconteceram somente dois casos, ambos em passagens de nível. Os acidentes sempre foram muito poucos, nas linhas ferroviárias do país. Entre 2010 e 2018, os casos anuais foram casos únicos (2017 e 2011), de dois casos (2018 e 2016) ou de três acidentes (2010). Houve anos, em 2015, 2014 e 2012 em que não aconteceu nenhum incidente. Anos antes, em 2006, aconteceu o maior desastre da história do Luxemburgo, quando dois comboios colidiram frontalmente, em Zoufftgen, tendo morrido seis pessoas e 16 ficaram gravemente feridas.

O segundo local da União Europeia onde se registaram menos desastres, em 2018, um total de cinco, foi no Eurotúnel que liga França e Reino Unido, por mar.

Por isso, o segundo país com menos acidentes é a Irlanda que, em 2018, registou seis desastres. Neste país também houve anos sem qualquer incidente.

Do lado contrário, a Alemanha lidera o ranking dos países com maior registo de acidentes, 302 casos, em 2018. Contudo, no total dos anos foi a Polónia quem teve mais desastres, 449 entre 2010 e 2018. Neste último ano, ficou em segundo lugar com 275 casos. Segue-se a Roménia, com 271.

Na vizinha França também se registaram muitos desastres, 119, em 2018.

Os acidentes mais comuns

O tipo de acidente mais comum envolveu pessoas não autorizadas nas vias férreas que foram atingidas por um comboio, explica o Eurostat.

Em 2018, foram registados 973 acidentes deste tipo, representando mais de metade (57%) do número total de acidentes. A outra categoria principal foi a de acidentes em passagens de nível, incluindo acidentes envolvendo peões. Com 447 acidentes, esta categoria representou 26% do total de acidentes em 2018.

