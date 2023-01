O Luxemburgo é também o Estado-membro com a mais baixa média de idade do parque automóvel europeu.

Automóveis

Luxemburgo é o país com mais carros por habitante da UE

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é também o Estado-membro com a mais baixa média de idade do parque automóvel europeu.

O Luxemburgo é o Estado-membro com mais automóveis por habitantes e também com a mais baixa média de idade do parque automóvel europeu.

A Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) divulgou recentemente o seu relatório, com dados referentes a 2021, que dão conta de que o Luxemburgo tem a mais alta taxa de automóveis (ligeiros de passageiros) per capita: 698 veículos por 1000 habitantes.

Este valor é bastante superior à média europeia de 567 per capita e é o mais alto de sempre no Grão-Ducado, com crescimento a cada ano.

Projeções do FMI. Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023 O Grão-Ducado volta a ser citado como o país mais rico do mundo, mas agora para o ano de 2023 e segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

Em termos absolutos, em 2021, o Luxemburgo tinha 500,356 veículos em circulação (+1,9% do que em 2020): 443,301 ligeiros (+1,7%), 40,872 (+4,8%) comerciais, 13,966 (+1,3%) camiões e 2,217 autocarros (+4,5%). Quanto à idade do parque automóvel, os veículos ligeiros de passageiros são os mais novos da Europa. Em média têm 7,6 anos (12 anos na UE).

Nos outros segmentos, os comerciais têm uma média de 6,7 anos, os camiões 7,7 anos e os autocarros 6,1. Só a Áustria tem veículos mais novos nestes três segmentos.

No Grão-Ducado, 49.0% dos veículos são a gasóleo, 43.4% a gasolina e 7,5% de elétricos.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.