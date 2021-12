Uma em cada 13 pessoas tem um carro considerados de luxo no Luxemburgo. Portugal é o 21° da lista.

Luxemburgo é o país com mais carros de luxo do mundo

Uma em cada 13 pessoas tem um carro considerados de luxo no Luxemburgo. Portugal é o 21° da lista.

Quem já guiou um automóvel de luxo, como Porsche, Tesla e Rolls-Royce (para citar alguns) conhecem a emoção que vai muito para além do símbolo de status. Mas será que alguns países têm mais carros de luxo nas estradas do que outros? Uma empresa avaliou a densidade de automóveis de luxo em 59 países em todo o mundo, comparando os últimos quatro anos de dados de vendas de automóveis com a sua população total. A partir deste indicador encontrou os países com a maior densidade de carros de luxo.

Quem está atenta ao parque automóvel que circula nas estradas luxemburguesas, não ficará espantado se lhe dissermos que o Luxemburgo lidera a lista da países com mais carros de luxo por número de habitantes.

O país tem uma população de 625.978 pessoas. O país vendeu 48.584 carros de luxo, entre 2016 e 2020, o que significa que uma em cada 13 pessoas tem um carro de luxo. A Bélgica, país vizinho, classificou-se na segunda posição com 31 pessoas por cada carro de luxo. A Alemanha ficou muito atrás na terceira posição com 32 pessoas por cada veículo de luxo, e quase 2,6 milhões de carros de luxo a serem vendidos nos últimos quatro anos.

O Reino Unido classificou-se na sétima posição, com mais de 1,7 milhões de carros de luxo a serem vendidos entre 2016 e 2020. Isto equivale a 40 pessoas por cada carro de luxo no Reino Unido. Portugal encontra-se no 21° lugar na lista dos países com mais automóveis luxuosos.

Conheça a lista dos 20 países com mais carros de luxo do mundo:

Luxemburgo Bélgica Alemanha Suíça Noruega Austrália Reino Unido Aústria Suécia Canadá Dinamarca Estados Unidos Nova Zelândia Países Baixos Espanha Japão Itália Irlanda Singapura Israel

