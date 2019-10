A Airbnb destaca a cidade do Luxemburgo como património mundial da Unesco desde 1994, os castelos medievais, os desfiladeiros rochosos, a região vinícola da Mosela e as florestas.

O Luxemburgo é o oitavo destino de férias mais procurado para 2020, na plataforma online Airbnb, especializada em reserva de habitação local.

Divulgada na semana passada, a lista da Airbnb é liderada pela cidade norte-americana de Milwaukee, no Estado de Wisconsin, local onde vai decorrer a convenção nacional do partido democrata em 2020.

O segundo destino com mais buscas é Bilbau, em Espanha, seguida por Buriram, na Tailândia.

De acordo com a Airbnb, o Luxemburgo teve um aumento de 167% no volume de buscas online em relação ano passado.

Apesar de ser um pequeno país no centro da Europa, a plataforma destaca a cidade do Luxemburgo como património mundial da Unesco desde 1994, os castelos medievais, os desfiladeiros rochosos, a região vinícola da Mosela e as florestas.

O único destino lusófono no 'top 20' é a cidade de Ubatuba, no litoral norte do Estado brasileiro de São Paulo.

