A Finlândia é o país mais feliz do planeta pelo terceiro ano consecutivo. O Grão-Ducado aparece em nono lugar numa lista de 156 países e Portugal ocupa a 59a posição.

Luxemburgo 2 min.

Luxemburgo é o 9º país mais feliz do mundo

Álvaro CRUZ A Finlândia é o país mais feliz do planeta pelo terceiro ano consecutivo. O Grão-Ducado aparece em nono lugar numa lista de 156 países e Portugal ocupa a 59a posição.

O "Relatório Mundial da Felicidade" da ONU, publicado na sexta-feira, indica que o Luxemburgo é o nono país mais feliz do mundo.

No Dia Mundial da Felicidade, que se comemora a 20 de março, o Grão-Ducado regista uma subida de cinco posições, dado que em 2019 ocupava a 14ª posição.

Em segundo lugar aparece a Dinamarca e a Suíça surge em 3º, a fechar o pódio. No oposto da tabela, encontram-se Sudão do Sul e Afeganistão, dois países devastados pela guerra, que ocupam o penúltimo e último lugar, respectivamente.

Portugal, que ocupava o 66° lugar, subiu para o 59° posto da classificação mundial, uma progressão de sete lugares.

A metodologia de avaliação geral utilizada consiste em reunir uma amostra de pessoas dos 156 diferentes países para responder a um questionário sobre a perceção da qualidade de vida numa escala de 0 a 10. Fatores como o PIB, assistência social, liberdade individual e nível de corrupção são alguns dos principais temas a ter em conta no referido questionário.

Como nos sete relatórios anteriores, os países nórdicos continuam a dominar o ranking.

Entre as cidades mais felizes, a Finlândia lidera também

Helsínquia, a cidade mais feliz do mundo. Foto: Shutterstock

Entre as cidades mais felizes o primeiro lugar vai para Helsínquia, capital da Finlândia, seguida de Aarhus (Dinamarca), Wellington (Nova Zelândia), Zurique (Suíça), Copenhaga (Dinamarca), Bergem (Noruega), Oslo (Finlândia), Tel Aviv (Israel), Estocolmo (Suécia) e Brisbane (Austrália), que este ano constituem o top 10.

No sentido oposto, as cidades mais infelizes são Kabul (Afeganistão), Sanaa (Iemen) e Gaza (Palestina).

Os países mais felizes são aqueles "onde as pessoas sentem um sentimento de pertença, segurança, confiança mútua e bem-estar", disse John Helliwell, co-autor do relatório, citado em comunicado. "A confiança compartilhada reduz o peso das dificuldades e, portanto, também a desigualdade no que respeita ao bem-estar", vincou.

O ranking da Finlândia, no entanto, é surpreendente. A nação de 5,5 milhões de habitantes mantém a imagem de um país com invernos rigorosos e escuros, povoado por indivíduos taciturnos e com tendências suicidas.

No entanto, a população finlandesa goza de uma qualidade de vida excepcional, aliada a um alto nível de segurança e a alguns dos melhores serviços públicos do mundo.

O relatório de 2020 é baseado em dados referentes a 2018 e 2019 e, portanto, não inclui as medidas excepcionais implementadas por vários países para conter a pandemia de novos coronavírus.

Lista dos 20 países mais felizes do planeta por ordem:

Finlândia, Dinamarca, Suíça, Islândia, Noruega, Holanda, Suécia, Nova Zelândia, Luxemburgo, Áustria, Canadá, Austrália, Reino Unido, Israel, Costa Rica, Irlanda, Alemanha, Estados Unidos, República Checa e Bélgica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.