Luxemburgo é o 8° melhor país para se viver

O Luxemburgo é um dos países com melhor qualidade de vida. De acordo com um estudo publicado esta semana pela Social Progress Imperative, uma organização não-governamental norte-americana, com o apoio da Deloitte, o Grão-Ducado é o oitavo melhor país para se viver em 2018.

De acordo com a pesquisa, o Luxemburgo registou um total de 89,27 pontos em 100 na categoria do "índice de progresso social de 2018", correspondendo ao oitavo lugar do ranking de 146 países.



O índice inclui 51 indicadores sociais e ambientais que qualificam três aspectos do progresso social: necessidades humanas básicas (17° lugar para o Luxemburgo), bases de bem-estar (10°) e oportunidades (5°).



A lista é liderada pela Noruega, com 90,26 pontos. As seguintes posições foram ocupadas por: Islândia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Japão, Holanda, Luxemburgo, Alemanha e Nova Zelândia.

