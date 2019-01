Luxemburgo e mais sete países vão receber os 49 migrantes bloqueados

Os portugueses que compraram bebés a um casal detido pela Polícia Judiciária do Porto vão ser investigados, disse ao Contacto o diretor da PJ do Porto, Norberto Martins. Em causa estão quatro recém-nascidos adquiridos ilegalmente por famílias portuguesas no Luxemburgo, Suíça e em França. As famílias terão pago cerca de vinte mil euros por criança.