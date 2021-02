François Bausch e os seus homólogos da Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e Suécia propõem na declaração que sejam misturados combustíveis verdes ao querosene.

Luxemburgo e mais sete países pedem combustíveis verdes na aviação

Henrique DE BURGO François Bausch e os seus homólogos da Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e Suécia propõem na declaração que sejam misturados combustíveis verdes ao querosene.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, e mais sete homólogos europeus apresentaram, no início da semana, à Comissão Europeia uma declaração pedindo aos responsáveis europeus a adoção de combustíveis sustentáveis para o setor da aviação.

François Bausch e os ministros da Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e Suécia propõem na declaração que sejam misturados combustíveis verdes ao querosene. Como resultado espera-se uma redução das emissões dos aviões, o investimento em combustíveis verdes, o aumento da oferta e combustíveis mais competitivos.

Os oito países defendem ainda que “a infraestrutura atual nos aeroportos é suficiente para que as companhias aéreas não sejam confrontadas com mudanças significativas nas suas operações e permite que uma obrigatoriedade de mistura de combustíveis possa ser implementada rapidamente”.

Esta declaração foi apresentada antes da publicação da iniciativa ReFuelEU (ainda no primeiro trimestre deste ano), que visa reduzir a pegada ambiental do setor da aviação e alcançar as metas climáticas do bloco comunitário.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.