Ponto de situação sobre a vacinação e propagação das variantes do vírus SARS-Cov-2 foram outras das questões abordadas na reunião, desta quarta-feira, da Grande Região.

Luxemburgo e Grand Est defendem "consulta mais estreita" sobre questões fronteiriças

O Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, e a Ministra da Grande Região, Corinne Cahen, participaram, esta quarta-feira, numa reunião de trabalho, por videoconferência, com Jean Rottner, Presidente da Região do Grand Est.

Em cima da mesa estiveram questões relacionadas com a pandemia, desde a propagação de novas variantes à circulação dos trabalhadores transfronteiriços, tendo saído da reunião a intenção de haver uma consulta mais estreita, entre as partes sobre as questões fronteiriças da Grande Região.

Segundo revela o Governo, em comunicado, foi feito um levantamento da situação regional relativa à covid-19, "em particular no que diz respeito ao aparecimento de novas variantes do vírus e à implementação e progresso das respetivas campanhas de vacinação".

A circulação entre França e Luxemburgo, no contexto de pandemia, também foi abordada na reunião, com os intervenientes dos dois países a sublinharem a solidariedade existente entre as autoridades do Grand Est e do Luxemburgo, destacando, ao nível dos fluxos transfronteiriços, soluções pragmáticas e a boa coordenação que foi sendo estabelecida nas fronteiras franco-luxemburguesas durante a crise.

"Decidiu-se continuar esta boa cooperação e tentar uma consulta mais estreita sobre questões fronteiriças nas reuniões da Grande Região", adianta o mesmo comunicado.

Pensar o futuro para lá da pandemia

Na reunião foi feito também um balanço das políticas de digitalização, incluindo o projeto "European Valley of Artificial Intelligence", que poderá, segundo o Governo luxemburguês, servir de catalisador para o desenvolvimento de outras colaborações no campo da inteligência artificial, na Grande Região.

O Presidente da Região do Grand Est, Jean Rottner, aproveitou ainda o encontro virtual para apresentar as principais prioridades para a Presidência Francesa da Grande Região. "Esch 2022", Capital Europeia da Cultura, terá lugar durante a Presidência francesa. Assim, foram discutidas várias vias para a melhorar e promover ações conjuntas.

"Temos boas relações com os nossos amigos franceses, que são também o resultado de trocas regulares e abertas, como as que temos hoje. Juntos, sempre fomos capazes de encontrar soluções pragmáticas para as nossas preocupações comuns e vamos continuar esta estreita cooperação nos meses e anos vindouros", rematou o Primeiro-Ministro, Xavier Bettel.

