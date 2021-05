“O certificado verde digital não pode ser a única solução” para facilitar a mobilidade na Europa. Quem o diz é o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Luxemburgo e França vão testar certificado verde digital

O chefe do Governo luxemburguês defendeu esta posição esta tarde numa conferência de imprensa conjunta com o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, e do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de França, Clément Beaune.

Os dois políticos franceses efetuaram hoje uma visita de trabalho ao Grão-Ducado onde a sede europeia da empresa (EuroHPC) para a computação de alto desempenho foi hoje inaugurada, em Gasperich, na cidade do Luxemburgo.

Sem surpresas, as conversações entre os responsáveis políticos foram dominadas pela pandemia da covid-19. Um dos temas em destaque foi o certificado verde digital. Um documento – que se quer bilingue e com um código QR, proposto em meados de março pela Comissão Europeia – que visa comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19.

Xavier Bettel aprova a ideia, que visa retomar a livre circulação na União Europeia (UE) no verão, mas defende que “por exemplo, os autotestes de antigénio sejam tidos em conta no certificado. Até porque há pessoas que não têm ainda acesso à vacina” anticovid.

Mas foi pela voz do comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, que se ficou a saber que “o Luxemburgo e a França vão ser os dois países da UE onde os testes do certificado verde digital vão decorrer”. Thierry Breton promete “um documento seguro em que confidencialidade dos dados pessoais será garantida”.

Por seu lado, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de França, Clément Beaune, enalteceu o facto dos dois países vizinhos “nunca terem fechado fronteiras” para travar a pandemia. “Uma solidariedade bilateral para salvar vidas” e que, de resto, Xavier Bettel fez também questão de agradecer, já que o setor hospitalar luxemburguês depende fortemente da mão de obra transfronteiriça.



