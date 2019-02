Luxemburgo e Etiópia vão reforçar cooperação

Os governos do Luxemburgo e da Etiópia concordaram hoje em reforçar as relações diplomáticas, os laços económicos e o intercâmbio cultural.

Os governos do Luxemburgo e da Etiópia concordaram hoje em reforçar as relações diplomáticas, os laços económicos e o intercâmbio cultural.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e o seu homólogo etíope, Workneh Gebeyehu, garantiram este reforço das relações bilaterais durante uma conferência de imprensa conjunta na capital Addis Abeba.



A execução de programas de gestão de migração e a melhoria da situação dos refugiados e dos deslocados fazem parte das prioridades desta cooperação.



A preparação de um acordo para evitar a dupla-tributação, a cooperação em matéria dos serviços aéreos e formação no setor dos serviços financeiros são outros dos temas abordados nesta visita oficial.

Jean Asselborn e a Presidente da Etiópia, Sahle-Work Zewde. Foto: MAE

O progresso social e as reformas económicas aplicadas na Etiópia são duas das principais razões pelas quais o Grão-Ducado decidiu fortalecer os laços bilaterais com aquele país do corno de África, disse o ministro luxemburguês.



Jean Assselborn elogiou ainda as ações do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, para alcançar a estabilidade e promover a integração na região, com destaque para a histórica reconciliação com a vizinha Eritreia.



Depois da visita de dois dias à Etiópia, Jean Asselborn prossegue amanhã precisamente para Asmara, capital da Eritreia, país com mais pedidos de asilo ao Luxemburgo.