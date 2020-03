Luxemburgo é dos países que mais aposta em testes para despistar Covid-19

Em comparação e em proporção com o resto do mundo, o Luxemburgo está entre os países que mais testes realizam para diagnosticar os despistar a infeção pelo novo coronavírus.

Com 13.738 mil exames clínicos, o Luxemburgo está entre os países que mais testes realiza em pacientes para despistar a infeção pelo novo coronavírus. Os números foram avançados na conferência de imprensa conjunta do primeiro-ministro e da ministra da Saúde e mostram que, em comparação e proporção, o Grão-Ducado destaca-se pela quantidade de exames a que submete os casos suspeitos.

Tanto a Coreia do Sul como a Alemanha seguiram esta receita. Apesar de liderarem o ranking dos países com o maior número de casos confirmados, os países destacam-se pela taxa de mortalidade relativamente estável face à propagação do vírus que provoca insuficiências respiratórias severas.

Ao todo há 1.605 casos de infeção pelo novo coronavírus no Luxemburgo. A idade média dos pacientes ronda os 46 anos, sendo que 54% dos infectados são homens e 46% são mulheres. 44 pacientes já recuperaram, 148 continuam hospitalizados, 25 em cuidados intensivos.





