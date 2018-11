O Luxemburgo é dos países do mundo com menor risco à segurança. De acordo com o mais recente estudo da International SOS e Control Risks, o Luxemburgo, a Noruega e a Finlândia seriam os países mais procurados pelos requerentes de asilo num cenário de terceira guerra mundial.

Luxemburgo é dos países mais seguros do mundo

O Luxemburgo é dos países do mundo com menor risco à segurança. De acordo com o mais recente estudo da International SOS (empresa de serviços de segurança médica e de viagens) e Control Risks (consultora para riscos políticos e de segurança), o Luxemburgo, a Noruega e a Finlândia são dos países que oferecem mais garantidas de segurança e proteção aos viajantes.

As duas empresas elaboraram um mapa-mundo com diferentes escalas de risco para cada país e para 2019. Qualidade no atendimento médico, nível de criminalidade, grau de ameaça terrorista e segurança rodoviária são os fatores analisados no estudo.



No somatório destes fatores, o Luxemburgo apresenta "risco insignificante", o mais baixo da escala.



Outros dos países mais seguros são Liechtenstein, Áustria, Suíça e Islândia.



No outro extremo, Síria, Iraque, Afeganistão, Líbia, Somália ou Sudão são dos países mais inseguros.

Screenshot: International SOS / Control Risks