Luxemburgo é dos países da Europa com menos profissionais de saúde

Diana ALVES

O Grão-Ducado aparece no fundo da lista, juntamente com Chipre, Polónia, Letónia, Roménia, Bulgária, Hungria e Eslovénia, todos com taxas a rondar os 4%.



Já os primeiros lugares da tabela são ocupados pela Suécia, Finlândia e Dinamarca, onde os profissionais de saúde são mais de 10% do total de trabalhadores.

Os dados do gabinete europeu de estatística mostram também que em metade dos Estados-membros da UE a maior fatia dos profissionais de saúde têm mais de 50 anos de idade.

Quanto ao Luxemburgo, o instituto destaca o país já que 47% dos trabalhadores do setor da saúde têm menos de 34 anos de idade.

Apenas Malta tem uma taxa de trabalhadores (50%), com estas idades, maior que o Grão-Ducado.

Além de médicos e enfermeiros, as estatísticas do Eurostat incluem parteiras e outros profissionais do ramo, bem como os seus assistentes.

Note-se que mais de metade dos profissionais de saúde no Luxemburgo são trabalhadores transfronteiriços.



