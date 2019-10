O Luxemburgo faz parte da lista dos países da União Europeia com um horário de trabalho mais extenso na Função Pública.

Luxemburgo é dos países com maior horário na Função Pública

Henrique DE BURGO

De acordo com o relatório “Tempo de Trabalho em 2017-2018”, publicado na última semana pela Fundação Europeia para a Melhoria das Qualidade de Vida e de Trabalho – Eurofound, o Luxemburgo e mais 13 países têm o maior período normal de trabalho da Função Pública: 40 horas por semana.

Já Portugal e França têm o período mais curto, com 35 horas de trabalho na Função Pública, abaixo da média europeia de 37,6 horas.

Ainda de acordo com o estudo do Eurofund, no setor Privado, o Luxemburgo tem o segundo maior tempo de trabalho semanal (atrás das 40 horas na Grécia, Croácia e Malta), com uma média de 39,8 horas semanais.

Esta média é justificada pelo facto de haver diferenças de horário em determinados setores. Por exemplo, o período normal de trabalho na banca e na indústria química é de 40 horas, enquanto na metalurgia é de 38 horas, refere o estudo.

Já com as horas extraordinárias, a média no Grão-Ducado aumenta para 40,2 horas semanais, enquanto a média anual é de 1,789 horas.