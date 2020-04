O Grão-Ducado está a fazer seis vezes mais testes de diagnóstico à covid-19 do que do que os países vizinhos.

Luxemburgo é "de longe o país que faz mais testes"

O Grão-Ducado está a fazer seis vezes mais testes de diagnóstico à covid-19 do que do que os países vizinhos.

A garantia foi dada pela ministra da Saúde. "Somos de longe o país que mais testes faz em relação à população", sublinhou Paulette Lenert.

"Testamos seis vezes mais do que a França, a Bélgica e os Países Baixos",, adiantou a governante. "Isto permite-nos fazer um acompanhamento eficiente dos doentes do Covid-19 mantendo-nos em contacto com as pessoas positivas" esclareceu.

De resto, a estratégia do governo luxemburguês para controlar a propagação da pandemia passa por testar todos os pacientes de risco que apresentem sintomas ligeiros da infeção que provoca infeções respiratórias graves. O procedimento de segurança alarga-se a todos os profissionais de saúde.

Desde o início de Abril, foram realizados, em média, 1 112 testes por dia. "Somos capazes de manter este ritmo", assegura Paulette Lenert. Este é um desafio essencial numa altura em que o conhecimento da prevalência da epidemia de Covid-19 e do seu modo de propagação é essencial para o estabelecimento de uma estratégia que permita pôr termo à crise.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.