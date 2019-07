O Luxemburgo e o Canadá assinaram um protocolo de entendimento sobre a mobilidade dos jovens, à semelhança do que já acontece com a Nova Zelândia e a Austrália.

Luxemburgo e Canadá assinam protocolo sobre a mobilidade dos jovens

Susy TEIXEIRA MARTINS

Graças a este acordo, o Luxemburgo e o Canadá passam a atribuir vistos de férias e de trabalho aos jovens, durante um ano, no máximo.

O Luxemburgo tem acordos bilaterais deste tipo com a Austrália, desde 1 de janeiro de 2017, e com a Nova Zelândia, desde 9 de maio do mesmo ano. É o chamado “Work and Holiday Visa”.

Estão em curso negociações com a Coreia do Sul para assinar o mesmo tipo de protocolo.

O objetivo principal deste programa de intercâmbio é permitir que os jovens passem férias num dos países parceiros, descobrindo outras culturas e até podendo exercer uma atividade remunerada ou estudar.

O protocolo foi assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e pela sua homóloga, Chrystia Freeland, aquando da conferência de Toronto sobre as reformas na Ucrânia.

Após este acordo, os Governos do Luxemburgo e do Canadá podem emitir até 100 vistos de férias e trabalho, por ano, a jovens dos 18 aos 30 anos oriundos do país parceiro.