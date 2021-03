O Luxemburgo e Cabo Verde apresentaram esta terça-feira o novo compromisso nacional do arquipélago em matéria climática.

Luxemburgo e Cabo Verde apresentam mais um exemplo de cooperação climática

Henrique DE BURGO

Apresentado em conjunto (por videoconferência) pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, e pelo seu homólogo cabo-verdiano, Gilberto Silva, o compromisso nacional de Cabo Verde para reduzir as suas emissões é de 20% até 2030.

Elaborado com assistência técnica do Grão-Ducado, o compromisso com o plano climático das Nações Unidas tem como objetivo a redução das emissões, mas também a adaptação do país aos efeitos das mudanças climáticas para atingir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris.

Segundo refere a ministra luxemburguesa em comunicado, Cabo Verde é até agora um dos primeiros Estados a atualizar o seu compromisso nacional, nos termos do acordo de Paris e que também por essa razão, o Luxemburgo vai continuar a apoiar Cabo Verde nos próximos anos na implementação de algumas medidas sobre esta matéria.

Recorde-se que o clima é um dos três pilares (Desenvolvimento, Clima e Energia) do quinto Programa Indicativo de Cooperação - PIC V - assinado entre o Luxemburgo e Cabo Verde, orçado em 78 milhões de euros, para o período 2021-2025. O Ministério luxemburguês do Ambiente contribui, através do ‘fundo clima e energia’ com 10 milhões de euros para a ação climática em Cabo Verde.

Neste domínio e ainda no PIC IV (2016-2020), o Luxemburgo contribuiu com 3,8 milhões de euros para a criação de um centro de competências no Centro de Formação Profissional para as Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), na ilha de Santiago, para oferecer formação nas áreas de Energias Renováveis, Inovação, Tecnologias de Informação e Comunicação ou Metalomecânica.



