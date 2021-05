Duas mulheres viajaram para o Luxemburgo em 2018 com malas cheias de tabaco, em quantidades ilegais. Foram agora condenados no Grão-Ducado.

Luxemburgo. Dupla de mulheres condenada por tráfico de 120 mil cigarros

Em março de 2018, duas mulheres foram detidas pelas autoridades aduaneiras no Findel. Chegavam de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, via Frankfurt para o Luxemburgo, e traziam na bagagem mais do que os bens pessoais. Transportavam 120 mil cigarros nas malas.

Volvidos três anos, as duas mulheres - que negam uma ligação entre si - foram agora condenadas a pesadas multas por importação ilegal.

Uma das arguidas trazia consigo mais de 80 mil cigarros nas suas malas e deve aogra pagar 30 mil euros, enquanto a segunda trazia exatamente metade, 40 mil mil cigarros, logo pagará metade desse valor, 15 mil euros.

Na União Europeia, cada passageiro só pode ter consigo 800 cigarros isentos de impostos. Para fora da UE, apenas 200. O montante de produtos do tabaco teria incorrido em de mais de 27 mil euros só em impostos.





