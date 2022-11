A polícia sublinha que, até ao momento, não há indicação de que os desaparecimentos tenham ligação entre si.

Alerta de testemunhas

Luxemburgo. Duas adolescentes estão desaparecidas há uma semana

Redação A polícia sublinha que, até ao momento, não há indicação de que os desaparecimentos tenham ligação entre si.

De acordo com o relatório da polícia, duas jovens do Luxemburgo desapareceram com dois dias de intervalo. As autoridades pedem agora o apoio da população para encontrar as menores.

Leyla Théis, de 16 anos, está em parte incerta desde quinta-feira, dia 3 de novembro. Segundo a descrição das autoridades, é uma rapariga magra de 1,60m de altura, com cabelo castanho curto e usa óculos. Vestia calças pretas, um casaco azul e ténis brancos, na altura em que despareceu. A polícia indica que Leyla pode estar nas proximidades de Esch-sur-Alzette ou da cidade do Luxemburgo.

Dois dias mais tarde, no sábado, 5, Daiana Margarida Dos Reis Martins também desapareceu. A rapariga de 15 anos vestia um casaco cinzento, calças de ganga azuis e ténis brancos. A adolescente pode estar entre em Diekirch, Ettelbruck ou na capital.

A polícia sublinha que, até ao momento, não há indicação de que os desaparecimentos tenham ligação entre si.

Qualquer pessoa com alguma informação útil sobre os casos pode ligar para a esquadra de Diekirch/Vianden (+352 244 80 1000) ou através de um email: police.diekirchvianden@police.etat.lu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.