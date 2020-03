A Direção de Saúde informou que há duas pessoas diagnosticadas esta terça-feira com covid-19 no Luxemburgo. Trata-se de um paciente que esteve nos Estados Unidos e de outro que acaba de regressar da Suíça.

Luxemburgo. Dois novos casos de coronavírus eleva para 7 o número de infetados

A Direção de Saúde informou que há duas pessoas diagnosticadas esta terça-feira com covid-19 no Luxemburgo. Trata-se de um paciente que esteve nos Estados Unidos e de outro que acaba de regressar da Suíça.

A Direção de Saúde emitiu um comunicado no final do dia a dar conta de um sexto e um sétimo casos infetados com COVID-19, diagnosticados esta terça-feira.

A sexta pessoa trata-se de um paciente que esteve nos Estados Unidos e a sétima acaba de regressar da Suíça. Os dois casos estão a ser acompanhados de acordo com o procedimento habitual.

De acordo com o Ministério da Saúde, estão 76 pessoas em quarentena no Luxemburgo. Atualmente, afirma a Direção de Saúde, a progressão do vírus difere da dos países vizinhos, uma vez que, até agora, todas as pessoas diagnosticadas no Luxemburgo foram contaminadas no estrangeiro.

A Direção de Saúde acrescentou que vai continuar a informar regularmente a população. As autoridades recomendam a visita à página www.gouvernement.lu/coronavirus para obter informações gerais e conhecer as medidas preventivas a adoptar.

Para os que regressam de uma zona de risco, o governo desaconselha a ida ao médico e pede que se use antes a linha direta 8002 8080 ou em caso de emergência o 112. A visita a pessoas vulneráveis também é desaconselhada.



