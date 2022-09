Nos próximos meses, as ONG luxemburguesas Handicap International Luxembourg, Caritas Luxembourg e Care in Luxembourg deverão prestar apoio no terreno.

Solidariedade

Luxemburgo doa 500 mil euros em ajuda a vítimas das inundações no Paquistão

Nos próximos meses, as ONG luxemburguesas Handicap International Luxembourg, Caritas Luxembourg e Care in Luxembourg deverão prestar apoio no terreno.

No seguimento das chuvas torrenciais e das inundações devastadoras que afundaram um terço do território do Paquistão e fizeram milhares de mortos, a Direção de Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária decidiu disponibilizar 500 mil euros para apoiar a assistência humanitária ao país.

Bebé de quatro dias sobrevive a inundações no Paquistão Um terço do país está debaixo de água. chuvas afetaram mais de 33 milhões de pessoas.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, em comunicado por aquela entidade e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, e prevê a ida de três Organizações Não Governamentais (ONG) para o terreno: Handicap International Luxembourg, Caritas Luxembourg e Care in Luxembourg.

"Os projetos serão implementados durante os próximos meses nas províncias e distritos mais afetados pelas cheias e visam prestar assistência imediata à população paquistanesa, nomeadamente através da ajuda alimentar e do fornecimento de artigos de higiene, abrigo de emergência e apoio médico."

