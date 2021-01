Garantia foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Luxemburgo disposto a receber pacientes com covid-19 vindos de Portugal

Se o Governo português pedir o Luxemburgo está disposto a receber pacientes com covid-19 vindos de Portugal. A garantia foi dada esta terça-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão dos deputados Sven Clement e Marc Goergen, do Partido Pirata.

Tendo em conta a situação sanitária difícil que se vive em Portugal e o facto de o Luxemburgo estar a atravessar uma fase menos tensa, os deputados queriam saber se o Governo de Xavier Bettel tenciona propor o acolhimento de pacientes oriundos de Portugal. Na missiva, os parlamentares faziam também referência à comunidade lusa radicada no Grão-Ducado, a maior do país, e aos "laços muito profundos que unem cidadãos portugueses e luxemburgueses".

Na resposta a ministra da Saúde mostra-se aberta a essa possibilidade, frisando que, se for feito um pedido nesse sentido, o Governo está disposto a avançar, à semelhança do que foi feito na primavera do ano passado quando os hospitais luxemburgueses receberam pacientes provenientes da Grande Região.

Quanto ao eventual número de pacientes que poderiam ser transferidos para as unidades hospitalares luxemburguesas, Lenert sublinha que essa é uma questão que teria de ser definida em concertação com os diferentes hospitais e em função das suas capacidades. O Luxemburgo registou nas últimas semanas uma diminuição do número diários de infeções pelo novo coronavírus, o que tem permitido aos hospitais parar para respirar. Na semana passada a média diária de novos casos foi de 147.

Já em Portugal, o cenário é o oposto. Esta segunda as autoridades de saúde do país deram conta de 6.702 novos casos detetados em apenas 24 horas e 167 mortes associadas à doença, um novo recorde diário de óbitos desde o início da pandemia.



