Este é um instrumento-chave da política de habitação do Luxemburgo.

Luxemburgo. Direito municipal de preferência de compra de terrenos foi chumbado

Uma decisão do tribunal administrativo vetou o direito de compra antecipada de um município consagrado no Pacto de Habitação. Este é um instrumento-chave da política de habitação do Luxemburgo.

O pano de fundo é uma decisão do Tribunal Administrativo a 21 de janeiro. Um requerente avançou com um processo contra o direito de preferência do Pacto de Habitação e ganhou.

O homem tentou a comprar o terreno antes de Sanem fazer uma contra-oferta, exercendo o seu direito de preferência. O interessado contestou a decisão. Após o seu recurso falhar, recorreu ao tribunal administrativo, e aos serviços de Georges Krieger, um dos advogados mais temidos das autoridades públicas em matéria de direito urbanístico, segundo a versão alemã do Wort.

Introduzido em 2008 na lei sobre o Pacto de Habitação, o direito de preferência dá aos municípios prioridade, entre outras coisas, sobre a compra de terrenos para construção. Este direito aplica-se a todas as vendas, particularmente de casas e apartamentos colocados no mercado imobiliário.

"Por um lado, o Ministro da Habitação Henri Kox está a dizer aos municípios para criarem mais espaço habitacional mas, por outro lado, estão a ser dificultados por uma circular da ministra do Interior Taina Bofferding. Isso é absolutamente inaceitável", indignam-se os vereadores da capital Laurent Mosar e Serge Wilmes.

"Este é um desastre para a cidade de Luxemburgo. Como outros municípios, está sob enorme pressão", enfatiza o vereador Serge Wilmes, responsável pelo pelouro da habitação. "O direito de preferência remonta à Lei do Pacto pela Habitação de 2008. A cidade de Luxemburgo fez uso massivo deste direito. Só nos últimos dois anos, adquirimos desta forma terrenos para construção no valor de 80 milhões de euros", explica.

"Até agora, bastava que a autarquia local comunicasse que estava a comprar o terreno para construir um edifício público ou apartamentos. Agora temos que apresentar um projeto específico. Esta exigência torna extremamente difícil para todos os municípios exercerem o direito de preferência no futuro", explica Mosar.

"Embora um projeto legislativo sobre o Pacto pela Habitação 2.0 esteja atualmente a ser elaborada, é importante olhar para o contexto do Pacto pela Habitação de 2008 ”, disse Wilmes. "Então, como agora, a oferta ficou atrás da procura. Sem esquecer a enorme pressão demográfica. Nessa altura, a cidade do Luxemburgo tinha 75 mil habitantes, hoje são 123 mil. A lei pretendia encorajar os municípios a construir mais, através de vários incentivos. Isso incluía o contrato de longo prazo e o direito de preferência. Este último foi, portanto, uma ferramenta essencial para o setor público adquirir terrenos para construção".

A cidade de Luxemburgo tem feito 50 a 75 ofertas de direito de preferência por ano.

"Também pode haver objeções às resoluções e, especialmente porque é necessário indicar exatamente o que deseja construir, a cidade de Luxemburgo dificilmente poderá exercer o direito de preferência. Isso seria um grande revés para nós", lamenta Mosar.



O vereador Mosar é claro nos argumentos que apresentou ao Wort. "Os promotores estão a esfregar as mãos porque as comunidades estão a ser bloqueadas. As nossas mãos estão atadas. Isso é politicamente insustentável. Portanto, pedimos ao governo que devolva aos municípios a oportunidade de adquirir terras e garanta o direito de preferência para que possamos exercê-lo. Com prazos e condições razoáveis . Não vamos descansar até que tenhamos alcançado nosso objetivo".





