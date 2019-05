No ano passado houve seis queixas de portugueses ao Centro para a Igualdade de Tratamento, organismo responsável por combater a discriminação no Luxemburgo.

Luxemburgo. Diferença salarial é uma das principais queixas de discriminação

No ano passado houve seis queixas de portugueses ao Centro para a Igualdade de Tratamento, organismo responsável por combater a discriminação no Luxemburgo.

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 deram entrada 126 novas queixas no Centro para a Igualdade de Tratamento (Centre pour l’Égalité de Traitement – CET, em francês). De acordo com o relatório anual, entregue na terça-feira no Parlamento, a maioria das queixas está relacionada com alegadas discriminações no local de trabalho.

Este organismo estatal que intervém em casos de discriminação, abriu 150 processos no ano passado, dos quais 24 ainda se encontram por resolver.



Comparativamente ao ano anterior (2017), a principal reclamação era o acesso a bens e serviços públicos por parte de pessoas com deficiência. Desta vez, dos 150 casos, a maior parte (39%) diz respeito à desigualdade salarial e outros problemas laborais, como explicou à Rádio Latina a diretora do CET, Nathalie Morgenthaler.



A maioria dos queixosos tem entre 41 e 50 anos e é luxemburguesa (27%). Entre os residentes portugueses no Luxemburgo registaram-se seis reclamações em 2018. As deficiências (física ou mental), o género e a etnia continuam a estar na base dos casos de discriminação.

Questionada sobre os principais desafios que ainda falta superar, Natalie Morgenthaler destaca a falta de jurisprudência sobre a igualdade de tratamento, pedindo mesmo a intervenção do governo.

O Centro para a Igualdade de Tratamento, órgão sob tutela da Câmara dos Deputados desde o ano passado (anteriormente era tutelado pelo Ministério da Família), conta desde o início do ano com um reforço de três novos membros no conselho de administração: a lusodescendente Cátia Fernandes, Nicole Sibenaler e Annemie Maquil.