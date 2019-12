A polícia registou invasões a residências na capital do Luxemburgo, em Dudelange, Schifflange, Rodange, Niederkorn, Remich e Bereldange.

Luxemburgo. Dez casas foram assaltadas só domingo à noite

A polícia registou invasões a residências na capital do Luxemburgo, em Dudelange, Schifflange, Rodange, Niederkorn, Remich e Bereldange.

A maioria dos assaltos às residências aconteceu a sul do país, algumas em cidades muito próximas das fronteiras. Ao todo foram dez invasões de propriedade numa só noite, não havendo ainda informação se algumas delas foram realizadas pelos mesmos autores, especialmente as que aconteceram nas mesmas cidades.



De acordo com a Polícia do Grão-Ducado citada pela RTL, na cidade do Luxemburgo, em Dudelange e Schifflange, a polícia foi chamada por causa de dois assaltos a casas em cada uma destas localidades.

Aconteceram depois assaltos isolados a residências em Rodange, Niederkorn, Remich e Bereldange.

Avisar a polícia das ausências

Nas suas páginas das redes sociais a polícia aconselha os residentes a investir em sistemas de alarme. E quando se ausentarem por períodos mais largos para avisar a polícia.

Uma medida de prevenção que tem sido acolhida pelos residentes no Luxemburgo.

De acordo com a polícia o número destas notificações de ausência em 2019, cerca de 2800, quase triplicou em relação a 2018, em se apenas 1000 residentes informaram a polícia de que a sua casa iria ficar vazia.

Assaltantes não residentes

Na apresentação do relatório relativo às atividades do ano passado, a polícia do Grão-Ducado lembrou que um em cada dois assaltantes não reside no Luxemburgo.

São indivíduos que atravessam a fronteira e viajam propositadamente até ao Grão-Ducado para aqui realizarem os seus assaltos, preferencialmente a residências. Uma grande parte dos roubos ocorre perto das principais estradas.

