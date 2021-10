Excesso de álcool foi razão principal para apreensões.

Operação policial

Luxemburgo. Dez cartas de condução confiscadas numa noite

Ana Patrícia CARDOSO Excesso de álcool foi razão principal para apreensões.

A passada noite de sexta-feira, 29, foi agitada para as autoridades do Luxemburgo. O regresso das saídas à noite conjugado com um fim de semana prolongado levou a alguns excessos e a polícia não teve mãos a medir, com dez cartas de condução confiscadas.

A operação stop esteve na RN11, das 22h às 1h30, em Echternach e RN10, em Bollendorf. No total, 229 motoristas sopraram balão e cinco confirmaram álcool a mais, tendo uma carta sido confiscada.

Das 23h00 às 4h00, os polícias efetuaram operações em vários locais da capital e 211 pessoas foram paradas. Aqui, as advertências foram mais acentuadas, com 13 multas por excesso de bebida e cinco cartas apreendidas.

Um acidente causado também pelo mesmo motivo, no cruzamento da Liberty Avenue com a Dicks Street, levou a mais uma carta confiscada e outro acidente, na Victor-Thorn Boulevard, teve o mesmo final.

Dois motoristas foram detidos na Place de la Paix,em Esch-sur-Alzette, e na Rue de Luxembourg, em Bridel, por condução perigosa. Ficaram impossibilitados de conduzir.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.